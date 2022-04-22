Brezilya'daki dans okullarının geçit töreni ikinci gününde devam etti - Haberler

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Brezilya'daki dans okullarının geçit töreni ikinci gününde devam etti

AA - Fabio Teixeira - Güncel
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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Kovid-19'dan dolayı Nisan ayına ertelenen karnaval kapsamındaki geçit töreninde ikinci gün etkinlikleri düzenlendi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Kovid-19'dan dolayı Nisan ayına ertelenen karnaval kapsamındaki geçit töreninde ikinci gün etkinlikleri düzenlendi. Dansçılar renkli kostümler ve makyajlarla geçit törenine katıldı.

AA / Fabio Teixeira - Güncel

Brezilya, Nisan, Rio, Güncel, Haberler

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