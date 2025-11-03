Haberler

Brezilya'da Tıp Fakültesi Kutlamasında Trajik Olay: 1 Ölü, 60 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sao Paulo eyaletinde düzenlenen tıp fakültesi öğrencileri kutlamasında, şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle metal bir yapının devrilmesi sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

SAO PAULO, 3 Kasım (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde tıp fakültesi öğrencileri için düzenlenen kutlama sırasında şiddetli rüzgar ve şiddetli yağmur nedeniyle metal bir yapının devrilmesi sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı.

Sivil savunma yetkililerinin verdiği bilgiye göre pazar sabahı erken saatlerde Regente Feijo belediyesinde düzenlenen kutlama, saatte 95 kilometreye varan rüzgarın yapıyı yıkmasıyla trajediyle sonuçlandı.

İtfaiye ve askeri polis ekiplerinin yanı sıra kentin ve komşu Presidente Prudente kasabasının sivil savunma personeli de kazaya müdahale etti.

Sivil savunma yetkililerinin verdiği son bilgilere göre komşu Pirapozinho kasabasından 47 yaşındaki iş insanı Marcelo Giglio de Souza olayda hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti

Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti
Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu

Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
Sadettin Saran'dan İsmail Yüksek'e sürpriz

Tam konuşmaya hazırlanırken karşısında bakın kimi gördü
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler

Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.