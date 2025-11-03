Brezilya'da Tıp Fakültesi Kutlamasında Trajik Olay: 1 Ölü, 60 Yaralı

SAO PAULO, 3 Kasım (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde tıp fakültesi öğrencileri için düzenlenen kutlama sırasında şiddetli rüzgar ve şiddetli yağmur nedeniyle metal bir yapının devrilmesi sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı.

Sivil savunma yetkililerinin verdiği bilgiye göre pazar sabahı erken saatlerde Regente Feijo belediyesinde düzenlenen kutlama, saatte 95 kilometreye varan rüzgarın yapıyı yıkmasıyla trajediyle sonuçlandı.

İtfaiye ve askeri polis ekiplerinin yanı sıra kentin ve komşu Presidente Prudente kasabasının sivil savunma personeli de kazaya müdahale etti.

Sivil savunma yetkililerinin verdiği son bilgilere göre komşu Pirapozinho kasabasından 47 yaşındaki iş insanı Marcelo Giglio de Souza olayda hayatını kaybetti.