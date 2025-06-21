Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu: 3 Ölü

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Brezilya'nın güneyinde bulunan Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen sellerde 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Yaklaşık 6 bin kişi tahliye edilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Brezilya'da hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan yağışlar sele neden oldu.

Sellerde şu ana kadar 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayboldu.

Yağışlardan etkilenen bölgelerde yaklaşık 6 bin kişi sivil savunma ekipleri tarafından tahliye edildi.

Nehirlerin taştığı, çok sayıda evin sular altında kaldığı bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 100 kasabanın selden etkilendiği, tahliye çalışmalarının ise güçlükle sürdüğü aktarıldı.

Rio Grande do Sul eyaleti, geçen yıl da benzer bir felaket yaşamış ve 180'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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