Brezilya'daki Şiddetli Yağışlarda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 46'ya Yükseldi

Güncelleme:
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi. Juiz de Fora kentinde 40 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi kayıp. Eşyalarını kaybedenler ve tahliye edilenler için acil müdahale çalışmaları sürüyor.

RİO DE JANEİRO, 26 Şubat (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükselirken, 21 kişiden hala haber alınamıyor.

Yerel yetkililerin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, en ağır hasarın meydana geldiği Juiz de Fora kentinde 40 kişi yaşamını yitirirken 19 kişi kayıp durumda. Komşu Uba kentinde ise 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişiye henüz ulaşılamadı.

Heyelan ve sel riski nedeniyle Juiz de Fora'da yaklaşık 3.000 kişi, Uba'da ise 26 kişi evsiz kaldı. Juiz de Fora'da 400, Uba'da ise 178 kişi tahliye edildi.

Juiz de Fora ve Matias Barbosa belediyeleri, federal kaynaklara erişimi kolaylaştırmak ve acil müdahale çalışmalarını hızlandırmak amacıyla afet durumu ilan etti. Her iki kentte de belediye okullarında eğitime geçici olarak ara verildi.

Kaynak: Xinhua
