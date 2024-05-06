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Brezilya'da Şiddetli Fırtınalar Sonucu 75 Kişi Hayatını Kaybetti

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Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen şiddetli fırtınalar nedeniyle en az 75 kişi hayatını kaybetti. Sivil Savunma Ajansı'nın raporuna göre, eyalet uzun süredir sular altında kalmaktadır.

BRASİLİA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya Sivil Savunma Ajansı'nın Pazar günü yayımladığı son rapora göre, ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinin büyük bölümünü 29 Nisan'dan bu yana sular altında bırakan şiddetli fırtınalar nedeniyle en az 75 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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