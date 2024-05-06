Brezilya'da Şiddetli Fırtınalar Sonucu 75 Kişi Hayatını Kaybetti

BRASİLİA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya Sivil Savunma Ajansı'nın Pazar günü yayımladığı son rapora göre, ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinin büyük bölümünü 29 Nisan'dan bu yana sular altında bırakan şiddetli fırtınalar nedeniyle en az 75 kişi hayatını kaybetti.