Brezilya'da Pamuk Hasadı Başladı BAHİA, 15 Haziran (Xinhua) -- Brezilya'nın Bahia eyaletindeki Santa Colomba çiftliğinde bir makine pamuk topluyor, 14 Haziran 2022. Brezilya, dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden ve ihracatçılarından biridir. BAHİA, 15 Haziran (Xinhua) -- Brezilya'nın Bahia eyaletindeki Santa Colomba çiftliğinde bir makine pamuk topluyor, 14 Haziran 2022. Brezilya, dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden ve ihracatçılarından biridir. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua) Xinhua / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Brezilya'da Pamuk Hasadı Başladı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.