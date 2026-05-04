Brezilya'da küçük uçak binaya çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde küçük bir uçağın kalkıştan kısa süre sonra bir binaya çarpması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Yerel basına göre, eyalete bağlı Belo Horizonte kentindeki Pampulha Havalimanı'ndan kalkan küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra bir binanın 3. katına çarptı.

Kazada, pilot dahil 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Uçağın kalkıştan birkaç dakika sonra binaya çarptığı an kameralarca kaydedildi.