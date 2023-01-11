Brezilya'da Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme baskınının ardından Güncel Haberler Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinin; Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye baskın düzenlemesinin ardından Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Gilmar Mendes, Yüksek Mahkeme binasını ziyaret etti. Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinin; Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye baskın düzenlemesinin ardından Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Gilmar Mendes, Yüksek Mahkeme binasını ziyaret etti. Yüksek Mahkeme binasındaki zarar görüntülendi. Güncel Kaynak: AA / Mateus Bonomi Brezilya Güncel Haberler

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