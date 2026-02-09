Haberler

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının faili, kabul ettiği suçlamaları geri çekmek için mahkemeye başvurdu

Güncelleme:
Christchurch'teki cami saldırısının faili Brenton Tarrant, hapishane şartlarının ruh sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek kabul ettiği terör ve cinayet suçlamalarını geri çekmek için mahkemeye itirazda bulundu. 2020'deki müebbet cezasına itiraz süreci sürüyor.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019'da Nur ve Linwood camilerine saldırı düzenleyen Brenton Tarrant, cinayet ve terör suçlarını kabul ettiği zaman "hapishane şartları nedeniyle ruh sağlığının kötüleştiğini" savunarak kabul ettiği suçlamaları geri çekmek için mahkemeye başvurdu.

Christchurch Yüksek Mahkemesinde 2020'de 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve bir terör suçundan hüküm giyerek şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılan Tarrant, kabul ettiği suçlamaların geri çekilmesi için mahkemeye başvurdu.

Auckland Hapishanesi'nden videolu konferansla Wellington Temyiz Mahkemesindeki duruşmaya katılan Tarrant, kendisini temsil eden avukatın sorularını yanıtlarken terör ve cinayet suçlamalarını kabul ettiğinde "hapishanedeki şartlar nedeniyle ruh sağlığının kötüleştiğini" savundu.

Tarrant, tek kişilik hücrede kısıtlı okuma materyalleri ve diğer mahkumlarla iletişiminin az olması nedeniyle suçlamaları kabul ettiğinde "sinir bozukluğu" yaşadığını, inançları ve kimliğiyle ilgili kararsızlık yaşadığını iddia etti.

Süreç boyunca hukuki danışmanlığa erişimi olduğunu söyleyen Tarrant, duruşması başlamadan önce suçlamaları "başka seçeneği olmadığı için" kabul ettiğini öne sürdü.

Avukat Barnaby Hawes, Tarrant'ın "ruh sağlığı endişeleri nedeniyle" duruşmanın ertelenmesini talep edebileceğini ya da mahkemeye çıkarak kendini savunabileceğini hatırlattı.

Hawes ayrıca Tarrant'ın ruhsal davranışlarına ilişkin "çok az kanıt bulunduğuna" dikkati çekse de saldırgan, gösterdiği belirtilerin kaydedilmediğini veya bunları "gizlediğini" ifade etti.

Yeni Zelanda'da suçlamalara ya da verilen cezalara itirazın 20 iş günü içinde yapılması gerekiyor. Tarrant'ın Eylül 2022'de başvuruda bulunarak itiraz için yaklaşık 2 yıl geç kaldığı belirtiliyor.

Mahkemede 3 yargıçtan oluşan heyet, Tarrant'ın suçlamalarına itirazını bu hafta değerlendirecek. Kararın ileri bir tarihte açıklanması bekleniyor.

Suçlamalarını kabul etmesine yönelik itirazının onaylanması halinde Tarrant, tekrar yargılanmak için mahkemeye dönebilecek.

Mahkeme bu itirazın onaylanmaması halinde daha sonraki bir duruşmada Tarrant'ın çarptırıldığı şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına itirazını değerlendirecek.

Yeni Zelanda'da İslam karşıtı terör saldırısı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da Brenton Tarrant adlı saldırgan tarafından cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıyı gerçekleştirmek için Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde kiraladığı eve yerleşen ve buradaki poligonlarda atış talimi yaptığı ortaya çıkan Avustralyalı terörist Tarrant, Christchurch şehrindeki iki camide namaz kılan Müslümanlara otomatik silahlarla saldırmıştı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk vatandaşı 49 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı sosyal medya hesabından canlı yayımlayan ve "beyaz ırkın üstünlüğünü" savunan aşırı sağcı terörist, saldırıdan hemen sonra polis tarafından yakalanmıştı.

Tarrant, 2020'de çıktığı Christchurch Yüksek Mahkemesinde 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve bir terör suçundan hüküm giyerek şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
