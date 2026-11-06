Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi organ bağışına stant ve seminerle dikkat çekti

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi organ bağışına stant ve seminerle dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezince düzenlenen faaliyette kamu kurumlarında stant açıldı ve seminerler verildi. Vatandaşlara organ bağışının önemi ve bağış süreci hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.
Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezince düzenlenen faaliyette, sağlık personelleri organ bağışına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kamu kurumlarında stant açtı, seminerler verdi.
Vatandaşlara organ bağışının önemi anlatılan etkinliklerde bağış süreci hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Kaynak: AA