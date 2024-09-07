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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, kırsal mahallelerde vatandaşlarla buluştu

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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Lenger ve Tursun mahallerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Topsakaloğlu, ziyaretlerinde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. İlçe Jandarma Komutanı Yunus Güven ve Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar da ziyaretlere eşlik etti.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Topsakaloğlu, Lenger ve Tursun mahallerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla buluşan Topsakaloğlu, sorun ve talepleri dinledi.

Topsakaloğlu'na ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Güven, Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Tuncay TOPSAKALOĞLU Fahri Uzlar Politika Jandarma Bozyazı Güncel

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