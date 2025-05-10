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Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu şehit ve gazilerin annelerini ziyaret etti

Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu şehit ve gazilerin annelerini ziyaret etti
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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazilerin annelerine ziyarette bulundu.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazilerin annelerine ziyarette bulundu.

Topsakaloğlu, ziyaretlerde Şehit Piyade Er Turan Kılıç'ın annesi Emine Kılıç ve gazi Kemal Dertli'nin annesi Zekiye Dertli ile bir araya geldi.

Annelerin gününü kutlayan Topsakaloğlu, çiçek hediye etti.

Kaymakam Topsakaloğlu, şehit ve gazi annelerinin Türk milletinin onuru olduğunu belirterek, "Annelerimiz başımızın tacıdır. Onların kıymetini bilmek, her daim yanında olmak bizim görevimizdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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