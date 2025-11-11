Bozyazı Kaymakamı'ndan Milli Ağaçlandırma Günü Mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, doğayı korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Milli Ağaçlandırma Günü'nün çevre bilincinin artmasına katkı sağladığını kaydeden Topsakaloğlu, "Bu anlamlı günde doğayı korumayı, orman varlığımızı artırmayı ve çevre duyarlılığını yaygınlaştırmayı hep birlikte görev bilinciyle sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.