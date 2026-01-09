Haberler

Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, gazeteciliğin önemine vurgu yaparak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı ve gazetecilerin topluma katkılarını dile getirdi.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, gazeteciliğin fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda icra edilen önemli meslek olduğunu belirtti.

Gazetecilerin kamu yararına hizmet ettiğini kaydeden Topsakaloğlu, şöyle devam etti:

"Gazeteciler, ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Olayları, ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak tarafsız, doğru ve objektif bir şekilde, özel hayata ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde, halkın gözü, kulağı ve sesi olarak kamuoyuna aktarmak basının başlıca görevidir. Doğru ve zamanında bilgi almak ise vatandaşlarımızın en doğal hakkıdır. Bu nedenle gazetecilik, içinde bulunduğumuz iletişim çağının en önemli mesleklerinden biridir."

Topsakaloğlu, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
