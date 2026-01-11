Haberler

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Duru AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Duru AA'nın 'Yılın Kareleri'ni oyladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bozyazı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Duru, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Oylama, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Bozyazı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Duru, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Duru, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Duru, "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" adlı karesine oy verdi.

Duru, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını seçti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

Komşudan ateşi körükleyen 2 ülkeye açık tehdit: Düşünmeden vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Ünlü oyuncu başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

6. Muhammed'den "kral" hareket! Yüzlerce kişiyi affetti