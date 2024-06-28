Bozyazı'da trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çubukkoyağı Mahallesi Gıyırgedik mevkisinde dün elektrikli bisiklet kullanırken Hüseyin Uludağ'ın kullandığı 07 BJE 920 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayhan Demir (53), kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazadan sonra gözaltına alınan Hüseyin Uludağ'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bozyazı'da dün meydana gelen kazada Ayhan Demir ağır yaralanmıştı.