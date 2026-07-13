Haberler

Bozyazı ilçesinde polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı

Bozyazı ilçesinde polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, pazar yerinde esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri konusunda bilgilendirerek broşür dağıttı ve KADES uygulamasını tanıttı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık olaylarının önüne geçebilmek için Merkez Mahallesi'ndeki pazar yerinde bilgilendirme çalışmalarında bulundu.

Bu kapsamda ekipler, esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve alınabilecek tedbirler konusunda bilgi verdi, broşür dağıttı.

Ayrıca pazardaki kadınlara, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü otomotiv devinden tarihi hata! 1265 müşteriye yanlış araç satıldı

Otomotiv devinden tarihi hata! Yüzlerce müşteriye yanlış araç satıldı
Ece Erken'in havuz keyfi kabusa döndü! Yaşadığı panik kamerada

Havuz keyfi kabusa döndü! Ece Erken'in panik anları kamerada
Otobüste mide bulandıran görüntü! Polis hemen harekete geçti

Otobüste mide bulandıran görüntü
ABD'yi karıştıran ölüm! Suikast iddiaları peş peşe geldi

ABD'yi ayağa kaldıran ölüm! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Haluk Levent’in o görüntüleri yeniden gündem oldu! Hem şarkı söyledi hem oynadı

Haluk Levent’in o görüntüleri gündem oldu: Hem şarkı söyledi hem de...
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

Marmaray'da pes dedirten görüntü
İsrail'den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı! Türkiye gelişmeleri yakından izliyor

Davut Koridoru için saldıracaklar! Türkiye adım adım takip ediyor