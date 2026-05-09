Bozyazı'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Bozyazı Merkez Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları Anamur Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
O.K.K. idaresindeki 33 AJE 271 plakalı otomobil ile Ç.K.Ç. yönetimindeki 33 BEN 782 plakalı motosiklet Merkez Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ç.K.Ç. ve arkasındaki K.T.K. Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik