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Bozyazı Lütfiye Keskin Ortaokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

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Bozyazı Lütfiye Keskin Ortaokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi; başarılı öğrencilere ödüller verildi, yıl boyunca yapılan resim ve el sanatları sergisi açıldı. Törene belediye başkan vekili, ilçe milli eğitim müdürü ve veliler katıldı.

Bozyazı Lütfiye Keskin Ortaokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Okulda düzenlenen törende, başarılı öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Etkinlik kapsamında, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı resim, el sanatları ve çeşitli projelerin yer aldığı sergi açıldı.

Törene, Bozyazı Belediye Başkan Vekili Halil Müftü, Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, Bozyazı İlçe Müftüsü Yakup Avcı ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
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