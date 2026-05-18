Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda temizlik yapıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 'Orman Benim' kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlikte, ormanlık alandaki atıklar kaldırıldı. Kaymakam, orman ekipleri, kamu çalışanları ve öğrenciler yeşil alanlardaki çöpleri topladı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Orman işletme Müdürlüğü ekipleri, kamu çalışanları ve öğrencilerin katılımıyla Beyreli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte katılımcılar, yeşil alanlar ve yol kenarlarına bırakılan atıkları topladı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik