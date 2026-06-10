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Bozyazı'da hayır çarşısı kuruldu

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri yararına hayır çarşısı açıldı. Açılışa Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve protokol üyeleri katıldı. Çarşı 12 Haziran'a kadar açık kalacak.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler yararına hayır çarşısı açıldı.

Hacı Mehmet Denizcioğlu Camisi yanında kurulan çarşının açılışına, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, mülkü idari amirleri, siyasi partilerin yöneticiler, din görevlilileri ve öğrenciler katıldı.

İlçe Müftüsü Yakup Avcı, açılışta, hayır çarşılarının maddi desteğin yanı sıra paylaşma ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli faaliyetler olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından stantları gezen Topsakaloğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayır çarşısı, 12 Haziran'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
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