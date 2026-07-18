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Mersin'de asayiş uygulaması yapıldı

Mersin'de asayiş uygulaması yapıldı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde emniyet ekipleri, park, kafe ve iş yerlerine yönelik asayiş uygulaması yaptı. 163 kişinin GBT kontrolü yapılırken, 26 araç denetlendi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde emniyet ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park ve kafelerle bazı iş yerlerine yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerde 163 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapan ekipler, 26'ı aracı da kontrol etti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
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