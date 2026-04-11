Bozyazı ilçesinde eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında liselere geçiş sistemi ve sınıf içi ölçme uygulamaları üzerine eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda yapılan programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin ve okul müdürleri katıldı.
Toplantıda, Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlık ve sınıf içi ölçme uygulamaları değerlendirildi.
Kaymakam Topsakaloğlu, toplantıda, öğrencilerin başarılarını artırmaya yönelik işbirliği ve koordinasyonun önemli olduğunu belirterek, eğitim camiasına çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik