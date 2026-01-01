Yılın ilk günü denize girip 'turizm sadece yazla sınırlı değil' mesajı verdiler

Haberler

Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 12. kez bir araya gelen çevreciler, turizmin yıl boyunca mümkün olduğunu göstermek amacıyla 1 Ocak'ta denize girdi. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu etkinlikte, katılımcılar çevre bilincine dikkat çekti.

MERSİN'in Bozyazı ilçesi sahilinde 12'nci kez buluşan bir grup çevreci, bölgede turizmin sadece yaz mevsimiyle sınırlı olmadığına dikkat çekmek için yılın ilk gününde denize girip yüzdü.

Bozyazı'da her yılın ilk günü denize giren çevreciler, 2026'nın ilk günü de geleneklerini sürdürdü. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu ilçede 12'nci kez buluşan çevreciler, çevre bilincine ve ilçede turizmin sadece yaz mevsimiyle sınırlı olmadığına dikkat çekmek için soğuk havaya rağmen bu yıl da denize girip, yüzdü. Temsili Nasreddin Hoca ise denize 'tutarsa yoğurt, tutmazsa tuzlu ayran' olur diyerek yoğurt mayaladı.

Renkli görüntüler ortaya çıktığı etkinlikte çevreciler adına açıklama yapan Dr. Bahadırhan Karakoç, her yıl geleneksel olarak 1 Ocak'ta denizde buluştuklarını belirterek, etkinliği 12 yıldır aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Karakoç, "Bölgemizde yılın 365 günü denize girilebileceğini, turizmin yalnızca yaz aylarıyla sınırlı olmadığını göstermek istiyoruz" dedi.

