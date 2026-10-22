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Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 7 aparat bulundu

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarmanın narkotik köpeklerle araçta yaptığı aramada muhtelif miktarda uyuşturucu ve 7 aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu narkotik dedektör köpekleriyle araçta arama yaptı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, muhtelif miktarda uyuşturucu ve 7 aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak???????" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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