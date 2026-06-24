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Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan 1 kişi tutuklandı

Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan 1 kişi tutuklandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 1 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki çalışmalarında şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.

Aramada, zanlının üzerinden muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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