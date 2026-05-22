Bilecik'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken, polis ekipleri dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
İlçedeki yoğun yağış nedeniyle bazı caddeler ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler ve yayalar, birikintiler nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı vatandaşlar, yağıştan etkilenmemek için iş yerlerinin kepenklerinin altına sığındı.
Polis ekipleri, sürücüleri araçlarını dikkatli kullanmaları yönünde uyardı.
Bilecik kent merkezinde de yağış etkili oldu.
Kaynak: AA / Beyzanur Topçu