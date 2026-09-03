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Başsavcı Işık'tan Başkan Tekin'e Ziyaret

Başsavcı Işık'tan Başkan Tekin'e Ziyaret
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Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Işık, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti. Görüşmede kurumlar arası işbirliği ve çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu, Başkan Tekin memnuniyetini dile getirdi.

Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Işık, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti.

Ziyarette, kamu kurumları arasındaki işbirliğinin yanı sıra çeşitli konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Tekin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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