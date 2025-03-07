Bozulan aracı iten kişiyi görenler cep telefonlarına sarıldı
Maltepe'de bir trafik polisi, kaza sonrası bozulan aracı iterek yol kenarına çekilmesine yardımcı oldu. O anlara ilişkin görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İstanbul Maltepe'de meydana gelen bir kazanın ardından aracı bozulan sürücüye, motosikletli trafik polisi yardım etti. Trafiğin aksamaması için aracı iterek yol kenarına çekilmesine destek olan polis memurunun bu davranışı, çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı.
BÜYÜK TAKDİR TOPLADI
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi görürken, trafik polisinin özverili hareketi takdir topladı. Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Yok artık...
- Helal olsun sana güzel insan...
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ödüllendirsin.
- Mesleğini özveriyle yapan insanlara hayranız.
Kaynak: Haberler.com / Güncel