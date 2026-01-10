Haberler

Şanlıurfa'da gaz sıkışması sonucu patlama: ve yangın: 3 ölü, 4 yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde mutfaktaki gaz sıkışması nedeni ile yaşanan patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesi'nde mutfaktaki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın nedeniyle 2'si çocuk 3 kişinin ölmesi ve 4 kişinin de yaralanmasına ilişkin Valilik, açıklama yaptı. Hastanede tedavi gören 2 yaralının durumunun ağır olduğunun belirtildiği açıklamada, "Akşam saatlerinde Bozova ilçemizde Suriye uyruklu bir ailenin ikamet ettiği konutta ilk belirlemelere göre ısınma amaçlı kullanılan tüpün patlaması sonucunda 3 kişi (1966, 2021 ve 2025 doğumlu) hayatını kaybetmiştir. Yaralılardan 2'sinin (1997 ve 2019 doğumlu) durumu hayati tehlike taşımakta olup, hastanede tedavileri devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

