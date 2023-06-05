Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bozkurt'ta Şiddetli Yağış: Okullar Tatil, Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı

Bozkurt'ta Şiddetli Yağış: Okullar Tatil, Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış etkili oluyor. İlçedeki tüm okullarda eğitim ve öğretime de bir gün ara verildi. Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle Bayramgazi köyü yolunda aracıyla seyahat halindeyken mahsur kalan Yıldıray Yorulmaz, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçeyi Kastamonu'ya bağlayan kara yolunun belirli bölgelerinde küçük çaplı heyelanlar yaşandı, Karayolları ekipleri temizleme çalışması yaparak yolları açtı. Bazı binalarda küçük çaplı su baskınları yaşanırken Ezine Çayı'nın debisi yükseldi. Belediye ve Özel İdare ekipleri, bölgede temizlik çalışması yürütüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış etkili oluyor.

İlçedeki tüm okullarda eğitim ve öğretime de bir gün ara verildi.

Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle Bayramgazi köyü yolunda aracıyla seyahat halindeyken mahsur kalan Yıldıray Yorulmaz, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeyi Kastamonu'ya bağlayan kara yolunun belirli bölgelerinde küçük çaplı heyelanlar yaşandı, Karayolları ekipleri temizleme çalışması yaparak yolları açtı.

Bazı binalarda küçük çaplı su baskınları yaşanırken Ezine Çayı'nın debisi yükseldi.

Belediye ve Özel İdare ekipleri, bölgede temizlik çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Ümit Yorulmaz - Güncel

Kastamonu Hisarcık Bozkurt Ezine Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title