Bozkurt'ta Gazze İçin Kermes Düzenlendi

"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında Bozkurt ilçesinde tüm okulların katılımı ile kermes düzenlendi.

Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla aileler tarafından gönüllü olarak hazırlanan çeşitli yiyecek ve ürünler, Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan kermeste satışa sunuldu.

"Gazze için Seferber" temalı kermesin açılışı İlçe Müftüsü Gökhan Kutluer'in duasıyla yapıldı.

Kermese Kaymakam İsmail Koçdoğan, Belediye başkanı Muammer Yanık, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kermeste 85 bin lira para toplandı.