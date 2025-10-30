Haberler

Bozkurt'ta Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Bozkurt'ta Gazze İçin Kermes Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇEDES projesi kapsamında Bozkurt ilçesinde düzenlenen kermeste, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla çeşitli yiyecek ve ürünler satışa sunuldu. Kermes, önemli bir katılımla açıldı ve 85 bin lira toplandı.

"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında Bozkurt ilçesinde tüm okulların katılımı ile kermes düzenlendi.

Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla aileler tarafından gönüllü olarak hazırlanan çeşitli yiyecek ve ürünler, Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan kermeste satışa sunuldu.

"Gazze için Seferber" temalı kermesin açılışı İlçe Müftüsü Gökhan Kutluer'in duasıyla yapıldı.

Kermese Kaymakam İsmail Koçdoğan, Belediye başkanı Muammer Yanık, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kermeste 85 bin lira para toplandı.

Kaynak: AA / Halil Demir - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip! Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar

Kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip! Eski dostuyla buluşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Gebze'deki tek mucize! İşte Dilara ile iletişim kurulduğu anlar

Gebze'de tek mucizenin gerçekleştiği anlar! Dilara böyle kurtarılmış
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

Yer: Adana! Çocuğun ailesi görüntüleri izleyince emniyete koştu
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.