Bozkurt'ta binalarla caddeleri temizleme çalışmaları sürüyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 27 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan temizlik devam ediyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 27 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan temizlik devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve özel idare ekipleri, ilçe merkezinin yanı sıra selden en çok etkilenen alanlar arasında bulunan İlişi köyünde ev ve iş yerlerindeki balçık ve suyu temizliyor. Ezine Çayı'ndan kamyonlara yüklenen malzemeler ise çay yatağı dışına taşınıyor. Askerler, AFAD gönüllüleri ve belediye ekipleri, apartmanların zemin katlarındaki çamuru temizlemek için çalışıyor. AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel Devlet Su İşleri Kastamonu Bozkurt Güncel Haberler

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