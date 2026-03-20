Bozkurt'ta asırlık bayram geleneği devam ettiriliyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Sınarcık semti sakinleri, bayram namazı çıkışında geleneksel helva-ekmek bayramlaşması ile bir araya geldi. Katılımcılar, ikram edilen helva ve ekmekle bayram coşkusunu paylaştı.
İlçenin Sınarcık semti sakinleri, bayram namazı çıkışında evlerinden getirdikleri ekmek ile top ve kaşık helvasını bayramlaşmaya katılanlara ikram ediyor.
Bayramlaşmaya Kaymakam İsmail Koçdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Coşkun Özdemir, İlçe Emniyet Amir Vekili Alican Aydın, dernek başkanları, iş adamları ve mahalle sakinleri katıldı.
Kaynak: AA / Halil Demir