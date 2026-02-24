Haberler

Bozkurt Kaymakamı Koçdoğan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Güncelleme:
Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, şehit ve gazi aileleri ile iftar programında bir araya geldi.

Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, şehit ve gazi aileleri ile iftar programında bir araya geldi.

Bozkurt Kaymakamlığı tarafından Meteoroloji Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında Koçdoğan, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

İftar programına Belediye Başkanı Muammer Yanık ve eşi Mehtap Yanık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşkun Özdemir, İlçe Emniyet Amir Vekili Özhan Dursun Çalık, İlçe Müftüsü Gökhan Kutluer, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kerem Taş ile gazilerle şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Halil Demir
