Haberler

Karaman'ın Buğdaylı köyü yeşil görüntüsüyle dikkati çekiyor

Karaman'ın Buğdaylı köyü yeşil görüntüsüyle dikkati çekiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'ın Ayrancı ilçesindeki Buğdaylı köyü, verimli yağışlar sonrası yeşil görüntüsüyle dikkat çekiyor. Kuraklıkla mücadele eden vadi ve dere, eski doğal güzelliğine kavuştu.

Karaman'ın Ayrancı ilçesindeki Buğdaylı köyü, verimli geçen yağışların ardından yeşil görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Bozkırın ortasındaki bir vadinin içine kurulan Buğdaylı, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Vadinin ortasından geçen Buğdaylı Deresi, köye su kaynağı olmasının yanı sıra köy yakınlarındaki Ayrancı Barajını da besliyor.

Kurak geçen yıllarda kurumaya yüz tutan dere ve yeşilini kaybeden vadi, yeniden eski görünümüne kavuştu.

Köylülerden Hatice Büyükelhan (47), yağmurlarla köyün tekrar güzelleştiğini, bozkırın ortasındaki yeşil görüntünün herkesin dikkatini çektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Melek Sıncar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi

Nereden nereye!

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı