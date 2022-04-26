Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Türk yargısı bağımsız bir yargıdır. Türk milleti adına yargılama yapar ve karar verir ; ne ABD nede başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur"