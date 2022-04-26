Bozdağ: "Türk yargısı bağımsız bir yargıdır. - Haberler

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Bozdağ: "Türk yargısı bağımsız bir yargıdır.

AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Türk yargısı bağımsız bir yargıdır.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Türk yargısı bağımsız bir yargıdır. Türk milleti adına yargılama yapar ve karar verir ; ne ABD nede başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur"

AA / Ahmet Alican Koç - Güncel

Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Türk, Güncel, Haberler

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