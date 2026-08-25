Haberler

Bozdağ Kayak Merkezi Sezona Hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi, yürütülen çalışmalarla sezona hazırlanıyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi, yürütülen çalışmalarla sezona hazırlanıyor.

Bozdağ Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, AA muhabirine, Bozdağ Mahallesi'nin hem yaz hem de kış turizmi açısından önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Merkezde çığ riskine karşı demir bariyerler ve rüzgar perdeleri oluşturulduğunu, çığ havuzlarının yapıldığını aktaran Balcı, yaklaşık 2 aydır tesiste çalışmaların sürdürdüğünü kaydetti.

Kayak merkezinin İzmir, Aydın ve Manisa'ya yakınlığı nedeniyle bölge için önemli bir turizm noktası olduğunu vurgulayan Balcı, "Buraya gelen kişiler bizim mahallemize de ek gelir getirecek. Hafta sonları bizim köylümüz burada ufak tefek tezgahlar açıyor ve kendi yöresel ürünlerini satıyor. Bu da bizim köyümüze bir gelir getiriyor." dedi.

Kaynak: AA
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

Cem Küçük soruşturması genişliyor! 3 kaçak için yakalama kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü

Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali olay oldu

Sır gibi olay! Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu

Yeğenine gitti, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
Fransa'da çıkan şiddetli kasırgada 2'si ağır 40 kişi yaralandı

Doğanın acıması yok! Onlarca kişi canıyla cebelleşiyor
Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel'den çok konuşulacak sözler

Milyonları ekrana kilitleyen dizide başroldü! Şimdi şoförlük yapıyor
Türkleri seçen Barcelona Rumları ayağa kaldırdı! UEFA'yı devreye soktular

Barcelona Türkleri seçti, Rumlar UEFA'ya koştu!

Mehmet Ali Erbil'in son hali dikkat çekti! Aldığı kilolar gözden kaçmadı

Son hali hayranlarını üzdü
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi