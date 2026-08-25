Bozdağ Kayak Merkezi Sezona Hazırlanıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi, yürütülen çalışmalarla sezona hazırlanıyor.

Bozdağ Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, AA muhabirine, Bozdağ Mahallesi'nin hem yaz hem de kış turizmi açısından önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Merkezde çığ riskine karşı demir bariyerler ve rüzgar perdeleri oluşturulduğunu, çığ havuzlarının yapıldığını aktaran Balcı, yaklaşık 2 aydır tesiste çalışmaların sürdürdüğünü kaydetti.

Kayak merkezinin İzmir, Aydın ve Manisa'ya yakınlığı nedeniyle bölge için önemli bir turizm noktası olduğunu vurgulayan Balcı, "Buraya gelen kişiler bizim mahallemize de ek gelir getirecek. Hafta sonları bizim köylümüz burada ufak tefek tezgahlar açıyor ve kendi yöresel ürünlerini satıyor. Bu da bizim köyümüze bir gelir getiriyor." dedi.

Kaynak: AA