Bozdağ: "Hakim ve savcı olmak hayati öneme sahip büyük bir sorumluluktur" - Haberler

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Bozdağ: "Hakim ve savcı olmak hayati öneme sahip büyük bir sorumluluktur"

AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
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İstiklal Marşı'nın okunması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kürsüye çıkışı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 25. Dönem Adli Yargı Adayları Son Dönem Eğitimi ile 16. Dönem İdari Yargı Hazırlık Eğitimi açılış töreninde konuştu.

İstiklal Marşı'nın okunması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kürsüye çıkışı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 25. Dönem Adli Yargı Adayları Son Dönem Eğitimi ile 16. Dönem İdari Yargı Hazırlık Eğitimi açılış töreninde konuştu. (1)

Bozdağ: Hakim ve savcı olmak hayati öneme sahip büyük bir sorumluluktur

Bozdağ: Hakim ve savcı olmak hayati öneme sahip büyük bir sorumluluktur

Bozdağ: Hakim ve savcı olmak hayati öneme sahip büyük bir sorumluluktur

AA / Ahmet Alican Koç - Güncel

İstiklal Marşı, Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Yargı, Güncel, Haberler

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