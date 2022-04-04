Bozdağ: "Hakim ve savcı olmak hayati öneme sahip büyük bir sorumluluktur"
AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
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İstiklal Marşı'nın okunması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kürsüye çıkışı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 25. Dönem Adli Yargı Adayları Son Dönem Eğitimi ile 16. Dönem İdari Yargı Hazırlık Eğitimi açılış töreninde konuştu.
İstiklal Marşı'nın okunması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kürsüye çıkışı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 25. Dönem Adli Yargı Adayları Son Dönem Eğitimi ile 16. Dönem İdari Yargı Hazırlık Eğitimi açılış töreninde konuştu. (1)