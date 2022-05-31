Bozdağ: "Hakim ve savcı adaylığı sistemini kaldırıyor, yerine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini getiriyoruz" - Haberler

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Bozdağ: "Hakim ve savcı adaylığı sistemini kaldırıyor, yerine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini getiriyoruz"

AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kürsüye çıkışı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Personel Eğitim Merkezi'nin açılışında konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın gelişi

İstiklal Marşı'nın okunması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kürsüye çıkışı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Personel Eğitim Merkezi'nin açılışında konuştu. (1)

AA / Ahmet Alican Koç - Güncel

İstiklal Marşı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Güncel Haberler

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