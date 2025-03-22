Bozdağ Film, Gazprom Media Holding'i Ağırladı

Bozdağ Film, Rusya merkezli medya ağı Gazprom Media Holding'i, Bozdağ Film Platoları'nda ağırladı.

Bozdağ Film'den yapılan açıklamaya göre, televizyon kanalları ve radyo istasyonları olan medya kuruluşlarından Gazprom Media Holding ekibiyle gerçekleştirilen buluşmada, ortak projeler ele alındı.

Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ'ın ev sahipliğindeki buluşmaya, Belye Nochi LLC Genel Müdürü ve Gazprom Media Holding yöneticilerinden Vladimir Shaposhnikov, Gazprom Media Holding Uluslararası İşbirliği Departmanı Müdürü Daria Bogdanova, Gazprom Media Holding yapımcılarından Vsevolod Zharov ve Starovoitov Andrey, oyuncu ve yapımcı Gorbachev Gennadiy'in yanı sıra AHISKA Media yapımcılarından Alinezov Niyaz da katıldı.

Bozdağ Film Platoları'nın tarihi dokusu ve prodüksiyon kapasitesinin misafirlere tanıtıldığı buluşmada, Kayı Obası'ndan 1990'ların İstanbul'una uzanan platolar, gerçekçi set tasarımları, döneme uygun mimari yapılar ve dekorlar misafirlerin dikkatine sunuldu.

Rusya'da da izlenme rekoru kıran "Kuruluş Osman" dizisinin çekim ve set alanını ziyaret eden misafirler, Osman karakterine hayat veren Burak Özçivit ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Buluşmada, Bozdağ Film ve Gazprom Media Holding arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra uluslararası projelerde yeni ortak yapımların temelini atabilecek adımlar konuşuldu.