Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri, Ege Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ firması, iptallerle ilgili detayları paylaştı.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 14.00 seferi, Geyikli'den saat 11.00, 15.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel