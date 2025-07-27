Bozcaada'daki Meryem Ana Kilisesi Yeniden Açıldı

Bozcaada'daki Meryem Ana Kilisesi Yeniden Açıldı
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, Rum Ortadoks Cemati için önemli bir ibadet yeri olan Meryem Ana Kilisesi'nin restorasyonu tamamlandı ve Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği bir ayinle yeniden kapılarını açtı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi kilise 2 yıl sonra yeniden açıldı.

Rum Ortadoks Cemati'nin önemli ibadet yerleri arasında yer alan Meryem Ana Kilisesi'nin yeniden açılması için düzenlenen ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Törene, Yunanistan Panhelenik Sosyalist Hareketi Partisinin (PASOK) Genel Başkanı Nikos Androulakis, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe ile yurt dışından çok sayıda din adamı katıldı.

Açılış töreni sonrası katılımcılara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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