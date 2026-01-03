Haberler

Bozcaada açıklarında arızalanıp sürüklenen yelkenli kurtarıldı

Bozcaada açıklarında arızalanıp sürüklenen yelkenli kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında makineleri arızalanarak sürüklenen yelkenli, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yelkenlinin kaptanı durumu yetkililere bildirdi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında makineleri arızalanarak sürüklenen yelkenli, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bozcaada önlerinde seyir halindeki yelkenlinin makineleri arızalandı.

Daha sonra sürüklenmeye başlayan yelkenlinin kaptanı, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye "TCSG-908" botu sevk edildi.

İçinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Bozcaada İskelesi'ne yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı
New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal

Göreve gelir gelmez aldığı ilk karar, Netanyahu'yu delirtecek
Merih Demiral'ın gol attığı maçtan sonra ortalık karıştı

Merih'in gol attığı maçtan sonra ortalık karıştı
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu: 2 ölü, 1 yaralı
12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi şaşkına çevirdi