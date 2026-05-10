Haberler

Gümüşhane'de dağ laleleri tarlaları süslüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Boyluca köyünde açan dağ laleleri, doğal güzellikleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Köy muhtarı Musa Günday, güzelliklerin bir ay süreceğini belirtti.

Gümüşhane'nin kent merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Boyluca köyünde dağ laleleri açtı.

Doğa tutkunları ve ziyaretçilerin gezi rotasında yer alan bölgede kısa bir süre gözlemlenebilen laleler, tarlaları renklendirdi.

Boyluca köyü muhtarı Musa Günday, AA muhabirine, doğal güzelliğin yaklaşık bir ay sürdüğünü söyledi.

Günday, dağ lalelerinin güzel bir görüntü oluşturduğunu belirterek, "Bu güzelliği herkesle paylaşmalarını umut ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

Stattan ayrılış görüntüsü daha önce hiç görmediğiniz cinsten
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada

Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan genç feci şekilde can verdi
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

Stattan ayrılış görüntüsü daha önce hiç görmediğiniz cinsten
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu