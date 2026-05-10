Gümüşhane'de dağ laleleri tarlaları süslüyor
Gümüşhane'nin Boyluca köyünde açan dağ laleleri, doğal güzellikleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Köy muhtarı Musa Günday, güzelliklerin bir ay süreceğini belirtti.
Gümüşhane'nin kent merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Boyluca köyünde dağ laleleri açtı.
Doğa tutkunları ve ziyaretçilerin gezi rotasında yer alan bölgede kısa bir süre gözlemlenebilen laleler, tarlaları renklendirdi.
Boyluca köyü muhtarı Musa Günday, AA muhabirine, doğal güzelliğin yaklaşık bir ay sürdüğünü söyledi.
Günday, dağ lalelerinin güzel bir görüntü oluşturduğunu belirterek, "Bu güzelliği herkesle paylaşmalarını umut ediyoruz." dedi.
Kaynak: AA / Sinan Uçar