Sinop'ta düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tefecilik ve yağma suçuna ilişkin operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.S.A. ve M.L. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun