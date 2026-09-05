Boyabat'ta hafif ticari araç duvara çarptı: 1 yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Çamlıca Mahallesi Çamlıca Sokak'ta Halil Meşe idaresindeki 34 NHV 958 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir binanın istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA