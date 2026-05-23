Sinop'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde, İstanbul'dan Kurban Bayramı için gelen aynı aileden 5 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü ve 4 aile üyesi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsa Akgül'ün kullandığı 57 DG 047 plakalı hafif ticari araç, Karacaören köyü mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet Akgül, Nurcan Akgül, Beyza Akgül ve Kadir Akgül yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçta bulunanların Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan Boyabat ilçesine gittikleri öğrenildi.