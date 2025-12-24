Boyabat'ta drenaj kanalına devrilen pikabın sürücüsü yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde, yol kenarındaki drenaj kanalına devrilen pikabın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde drenaj kanalına devrilen pikabın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.K'nin kullandığı 06 CAR 764 plakalı pikap, Karacaören köyü mevkisinde yol kenarındaki drenaj kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel