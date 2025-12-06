Boyabat'ta yükümlülerine 'Aile İçi İletişim ve Şiddetin Önlenmesi Semineri' verildi

Boyabat ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerine "Aile İçi İletişim ve Şiddetin Önlenmesi" eğitimi verildi.

2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Boyabat Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlisi Psikolojik Danışman İzzet İlkay Düşkün sunum yaptı.

Düşkün, eğitimde iletişim ve şiddetin toplumsal ve sosyal boyutu, ailede sevgi, saygı, empati ve sağlıklı iletişimin etkisi ile şiddetin önlenmesi konularında bilgi verdi.

Denetimli Serbestlik Gönüllüsü Avukat Kübra Nur Sultan Türkmen de aile içi iletişim ve şiddetin önlenmesinin hukuki boyutu hakkında bilgilendirme yapıldı.